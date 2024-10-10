В Польше хотят запретить продажу алкоголя через интернет

Минздрав Польши планирует ужесточить регулирование продажи алкоголя в рамках обновленного закона о воспитании трезвости. Одним из ключевых нововведений станет запрет на онлайн-продажу спиртных напитков, что сделает невозможным их приобретение через интернет.

Об єтом сообщает РБК-Украи на со ссылкой на портал n Poland .

Большой общественный резонанс вызвала ситуация с продажей алкоголя в упаковках, похожих на детские пюре и соки, что повлекло за собой волну возмущения не только среди населения, но и политиков.

Министр здравоохранения Польши Изабелла Лещина резко раскритиковала этот продукт, после чего его быстро изъяли из продажи. В ответ правительство заявило о планах по усилению контроля за торговлей алкоголем. Лещина также отметила, что новые меры предусматривают запрет продажи алкоголя на автозаправочных станциях в ночное время (с 22:00 до 6:00), где продажи сейчас доступны круглосуточно.

Законопроект также включает в себя полный запрет онлайн-продажи алкоголя. Как отметил заместитель министра здравоохранения Польши Войцех Конечный, продажа алкоголя через интернет значительно усложняет контроль за возрастом покупателей, что особенно важно для предотвращения его приобретения несовершеннолетними.

На эту проблему обратил внимание и социолог и активист Ян Спевак, который подчеркнул, что при онлайн-продаже алкоголя нет надлежащего контроля за возрастом покупателей. Это создает серьезную проблему, ведь продажа алкоголя несовершеннолетним остается вне контроля.