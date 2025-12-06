В Польщі вмикали повітряну тривогу через російську масовану атаку по Україні
В Польщі вранці 6 грудня не тільки підіймали авіацію через атаку російських окупантів на Україну, але й в одному з міст увімкнули сирени повітряної тривоги. Інцидент стався у місті Любартів в Люблінському воєводстві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.
Мер Любартіва Кшиштоф Пашник повідомив, що сигнал тривоги включили через отримане попередження про наближення потенційної повітряної загрози до міста. Повідомлення відправив Районний кризовий центр через масований ракетний обстріл України, в тому числі західних регіонів.
Після проведеної перевірки було встановлено, що повітряних загроз для міста немає, тому тривогу скасували. Вона тривала майже півтори години.
Губернатор Люблінського воєводства повідомив, що не ухвалював рішення про активацію сирен. Також відповідного наказу не віддавали служби у Любліні. В Районному кризовому центрі заявили, що отримали повідомлення з іншого регіону.
Проводяться додаткові перевірки ситуації. В тому числі зараз з'ясовують, чи не могла стати активація сирен результатом дезінформаційної операції третьої сторони.
Обстріл України 6 грудня: подробиці
Російські окупанти в ніч на 6 грудня вчинили черговий масований терористичний акт, атакувавши Україну понад 600 дронів та десятками ракет. Більшість цілей було знищено Силами оборони України.
Серед іншого, окупанти атакували енергетичні об’єкти у низці областей, через що знеструмлення було зафіксоване у шести регіонах України. Графіки відключень посилилися, подекуди запроваджені аварійні вимкнення. Постраждали в тому числі й західні регіони України.
