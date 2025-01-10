У Польщі виявили російську групу, яка намагалася вплинути на вибори

У Польщі виявили російську групу, підготовлену військовою розвідкою ГРУ Росії. Її метою був вплив на польські вибори через поширення дезінформації.
Про це заявив віцепрем'єр-міністр та глава Міністерства цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР.
"Останніми днями було виявлено російську групу, ще одну, інспіровану і підготовлену російською військовою розвідкою ГРУ, метою якої є вплив на польські вибори. Не тільки на польську політичну сцену, але й на польські вибори", - розповів Гавковський.
За його словами, мова йде про "поширення дезінформації, неправдивої інформації" та "вербування людей для того, щоб вони були такими творцями контенту, щоб зруйнувати згуртованість політичної сцени в Польщі".
На запитання, хто є членами цієї групи, він відповів, що "це російська група, але вона може вербувати різних людей".
"Росія веде з Польщею кібервійну, не холодну, а вже гарячу. Ми є найбільш атакованою країною в Європейському Союзі", - сказав віцепрем’єр країни.
У Польщі вибори президента країни відбудуться 18 травня. Другий тур може відбутися на початку червня, якщо це знадобиться.
Очікується, що кандидати на президента зможуть висуватися до 4 квітня.
Раніше стало відомо, що мер Варшави Рафал Тшасковський балотуватиметься на президентських виборах від правлячої партії "Громадянська коаліція".
Згідно з соцопитуваннями, Тшасковський поки що є головним кандидатом на посаду президента.
При цьому чинний президент Анджей Дуда вже обіймає цю посаду другий термін, тому він не може балотуватися знову.
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