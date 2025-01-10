У Польщі виявили російську групу, яка намагалася вплинути на вибори

"Останніми днями було виявлено російську групу, ще одну, інспіровану і підготовлену російською військовою розвідкою ГРУ, метою якої є вплив на польські вибори. Не тільки на польську політичну сцену, але й на польські вибори", - розповів Гавковський.

За його словами, мова йде про "поширення дезінформації, неправдивої інформації" та "вербування людей для того, щоб вони були такими творцями контенту, щоб зруйнувати згуртованість політичної сцени в Польщі".

На запитання, хто є членами цієї групи, він відповів, що "це російська група, але вона може вербувати різних людей".

"Росія веде з Польщею кібервійну, не холодну, а вже гарячу. Ми є найбільш атакованою країною в Європейському Союзі", - сказав віцепрем’єр країни.