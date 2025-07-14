У Польщі викличуть сотні тисяч людей до військових комісій: кого торкнеться

Міністерство національної оборони Польщі оприлюднило проєкт постанови про проведення військової кваліфікації у 2026 році.

Згідно з документом, повістки отримають приблизно 235 тисяч осіб, зокрема жінки та чоловіки віком від 19 до понад 50 років.

Виклики в медичні військові комісії надходитимуть із січня 2026 року, а сама процедура триватиме з 2 лютого до 30 квітня 2026 року, за винятком святкових днів. Повістки будуть доставлені з повідомленням про вручення.

Мета кваліфікації - визначення фізичної та психічної придатності до військової служби.

У документі зазначено, що обстеження проводитимуть 391 районна медична комісія, кожна з яких розглядатиме до 35 осіб на день. Працюватимуть по 2-3 комісії одночасно на території одного воєнізованого округу.

Кого торкнеться

Згідно з проєктом, до військової кваліфікації 2026 року потраплять:

Чоловіки 19 років (народжені 2007 року) - базова група;

Чоловіки 20-24 років (2002-2006 р.н.), які раніше не проходили медогляди;

Особи, які у 2024-2025 роках були тимчасово визнані непридатними (категорії B6-B24), але термін обмеження завершується до весни 2026 року;

Жінки 1999-2007 років народження , які мають або отримують спеціальність, корисну для армії (медицина, IT, інженерія тощо);

Жінки, які завершують навчання за військово-придатними спеціальностями у 2025/2026 навчальному році.

Після медичних оглядів комісії визначатимуть остаточну категорію придатності:

A - придатний, D - обмежено придатний, E - непридатний.

Також є багато можливостей для волонтерів , навіть якщо їм 40 чи 55 років .

Закон передбачає, що люди можуть подавати заявки до кінця календарного року, в якому їм виповнюється 60 років, за умови, що їм ніколи раніше не визначалася категорія придатності до дійсної військової служби.