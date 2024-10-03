У Польщі розішлють понад 200 тисяч повісток на початку 2025 року: що відомо

Повістки про виклик на військову кваліфікацію у Польщі вже на початку 2025 року отримають майже 230 000 осіб. Для тих, хто її проігнорує, передбачена відповідальність у вигляді штрафу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційний портал in Poland .

Зазначається, що проєкт щодо проведення військової кваліфікації на 2025 рік у Польщі з'явився на сайті Центру урядового законодавства. Відомо, що відбір триватиме з 3 лютого до 30 квітня.

Очікується, що близько 230 000 осіб мають за цей період отримати військову кваліфікацію. Сам відбір має проводитись у 391 районній медичної комісії. Зазначається, одна комісія зможе прийняти до 35 осіб на день.

Однак такий відбір не є призовом до польської армії.

Таким чином, повістки мають отримати такі категорії громадян:

чоловіки 2006 року народження,

чоловіки 2001-2005 років народження, які ще не проходили військовий відбір та не мають даних щодо їх придатності до військової служби,

чоловіки, які у 2023 та 2024 роках були визнані тимчасово непридатними до військової служби, а строк їх непрацездатності завершився до закінчення військового відбору у 2025 році,

жінки 1998-2006 років народження з професією, яка визначена придатною для військової служби, але вони ще не отримали військову кваліфікацію,

жінки, які здобувають освіту за військовою спеціальністю і закінчують навчання у 2024-2025 навчальному році,

особи, які досягли 18 років і добровільно зголосилися на військову службу,

особи, з невизначеною військовою кваліфікацією віком до 60 років, однак бажають отримати військову кваліфікацію.

Повідомляється, що згідно з польським законодавством, неявка за повісткою карається штрафом у кілька тисяч злотих. Водночас особа, яка не з’явилася на кваліфікаційний відбір, може бути доставлена співробітниками поліції для його проходження. Також вона може бути внесена до реєстру осіб, які ухиляються від виконання службових обов’язків, за що у Польщі можна навіть опинитися під вартою.

Військова служба у Польщі

У Польщі з 2009 року немає обов'язкової строкової військової служби. Служба в армії Польщі зараз є добровільною. Громадяни можуть вступати на військову службу за власним бажанням через кілька можливих шляхів, таких як професійна військова служба, служба в резерві, добровільна строкова служба або територіальна оборона.

У 2022 році Польща ввела нову систему добровільної військової підготовки. За цією програмою громадяни можуть проходити навчання протягом одного року з можливістю подальшого продовження служби. Це дозволяє тим, хто зацікавлений у військовій кар'єрі, отримати базову підготовку та почати професійну службу або залишатися в резерві.

Однак обов'язковий відбір на військову кваліфікацію існує, навіть попри відсутність обов'язкової строкової служби. Цей процес передбачає медичну оцінку придатності до військової служби та визначення категорії військової готовності. Основна його мета полягає в тому, щоб держава знала про стан здоров'я громадян і могла в майбутньому використовувати їх у разі потреби. Це важливо для поповнення резерву, а також у разі необхідності мобілізації у надзвичайних ситуаціях.

Отже, хоча строкової служби немає, кваліфікація дозволяє підтримувати облік потенційних резервістів і забезпечувати готовність країни до можливих викликів у сфері безпеки.