В Польше вызовут сотни тысяч людей в военные комиссии: кого коснется

Министерство национальной обороны Польши обнародовало проект постановления о проведении военной квалификации в 2026 году.

Согласно документу, повестки получат примерно 235 тысяч человек, в том числе женщины и мужчины в возрасте от 19 до более 50 лет.

Вызовы в медицинские военные комиссии будут поступать с января 2026 года, а сама процедура продлится со 2 февраля по 30 апреля 2026 года, за исключением праздничных дней. Повестки будут доставлены с уведомлением о вручении.

Цель квалификации - определение физической и психической пригодности к военной службе.

В документе указано, что обследование будут проводить 391 районная медицинская комиссия, каждая из которых будет рассматривать до 35 человек в день. Будут работать по 2-3 комиссии одновременно на территории одного военизированного округа.

Кого коснется

Согласно проекту, в военную квалификацию 2026 года попадут:

Мужчины 19 лет (рожденные в 2007 году) - базовая группа;

Мужчины 20-24 лет (2002-2006 г.р.), которые ранее не проходили медосмотры;

Лица, которые в 2024-2025 годах были временно признаны непригодными (категории B6-B24), но срок ограничения завершается к весне 2026 года;

Женщины 1999-2007 годов рождения , которые имеют или получают специальность, полезную для армии (медицина, IT, инженерия и т.д.);

Женщины, которые завершают обучение по военно-пригодным специальностям в 2025/2026 учебном году.

После медицинских осмотров комиссии будут определять окончательную категорию годности:

A - годен, D - ограниченно годен, E - непригоден.

Также есть много возможностей для волонтеров ,даже если им 40 или 55 лет .

Закон предусматривает, что люди могут подавать заявки до конца календарного года, в котором им исполняется 60 лет, при условии, что им никогда раньше не определялась категория годности к действительной военной службе.