У Польщі відреагували на скандальну заяву Трампа з погрозами країнам НАТО

Водночас прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що в дечому Трамп таки може мати рацію.

Нагадаємо, ми писали, що колишній президент США розповів, як погрожував країнам НАТО, щодо підбурювання Росію до нападу на них, якщо вони не будуть робити внески в Альянс.

Ця заява вже викликала обурення у Білого дому та генсека НАТО Єнса Столтенберга.

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