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У Польщі відреагували на скандальну заяву Трампа з погрозами країнам НАТО

Фото: прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Влада Польщі відреагувала на заяву екслідера США Дональда Трампа про те, що на посаді президента він не збирається безоплатно захищати союзників по НАТО від імовірного нападу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Onet.

 

Водночас прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що в дечому Трамп таки може мати рацію.

Нагадаємо, ми писали, що колишній президент США розповів, як погрожував країнам НАТО,  щодо підбурювання Росію до нападу на них, якщо вони не будуть робити внески в Альянс.

Ця заява вже викликала обурення у Білого дому та генсека НАТО Єнса Столтенберга.

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Дональд ТускПольщаДональд ТрампВійна Росії проти України