В Польше отреагировали на скандальное заявление Трампа с угрозами странам НАТО

Заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна заявил, что данное заявление Трампа должно быть обсуждено на заседании Кабмина, которое состоится во вторник.

"Даже учитывая условия горячей избирательной кампании в США, ту часть заявления, в которой Дональд Трамп четко сказал, что он даже будет "поощрять" Россию к конфликту и нападению, это пересечение определенных границ, которые никогда нельзя переходить... И угроза невыполнения обязательств по статье 5 НАТО", - добавил он.

В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в чем-то Трамп таки может быть прав.

"В одном он должен быть прав: если Европа не будет больше заботиться о собственной безопасности, если мы приостановим безопасность Европы исключительно благодаря доброй воле и готовности защищать Соединенные Штаты, это может рано или поздно закончиться катастрофой", - сказал Туск.

Премьер подчеркнул, что Европа должна осознать, что ЕС не может быть экономическим и цивилизационным гигантом и карликом в вопросах обороны, потому что мир изменился.

"У нас на границе горячая война. Мы не можем позволить себе никакого риска как Польша и как Европа", - отметил он.

Напомним, мы писали, что бывший президент США рассказал, как угрожал странам НАТО, о подстрекательстве Россию к нападению на них, если они не будут вносить взносы в Альянс.

Это заявление уже вызвало возмущение у Белого дома и генсека НАТО Йенса Столтенберга.

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