У Польщі відреагували на нібито погрозу США відключити Starlink для України

Що передувало

Сьогодні Reuters писало, що переговорники від США чинять тиск на Україну, вимагаючи від Києва надати доступ до стратегічно важливих мінеральних ресурсів. За даними агентства, під час переговорів з українською владою американська сторона порушила питання про можливе відключення країни від Starlink. Зазначимо, що супутниковий інтернет відіграє критично важливу роль для України, як у забезпеченні військової, так і цивільної інфраструктури.

Також ми писали, що за словами керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, в Україні не відключають супутникового інтернету Starlink, незважаючи на нібито погрози США. Також він повідомив, що крім цього на фронті працюють альтернативні "речі".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.