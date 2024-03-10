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В Польщі відповіли Франциску: якщо Путін покине Україну - потреба в переговорах відпаде

Фото: Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Якщо російський диктатор Володимир Путін виведе свої війська з території України - потреба в переговорах одразу відпаде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського.

"Як щодо того, щоб для рівноваги заохотити Путіна набратися мужності і вивести свою армію з України? Мир одразу ж настав би без потреби в переговорах", - написав Сікорський. 

Що передувало? 

Папа Римський Франциск зробив неочікувану заяву щодо війни на території України. Згідно з записом інтерв'ю, яке повинно вийти лише 20 березня, понтифік заявив, що найсильніший той, хто "дивиться на ситуацію, думає про людей, має мужність підняти "білий прапор" й веде переговори".

Варто пояснити, що Франциск й раніше закликав до дипломатичного врегулювання війни між Україною та Росією, втім, цього разі він вперше фактично закликав Київ здатись.

Заяву Франциска викликала засудження з боку президента Латвії Едгарса Рінкевичса, який заявив, що перед злом не можна капітулювати

Тим часом у Ватикані вже виправдались за слова понтифіка й відзначили, що Папа Римський мав на увазі не капітуляцію Києва, а лише діалог шляхом переговорів.

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