UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Польщі відповіли, чи ведуть переговори щодо передачі Україні літаків F-16

Фото: в Польщі відповіли, чи ведуть переговори щодо передачі Україні літаків F-16 (wikipedia.org)
Автор: Марія Кучерявець

Польща на цей момент не веде переговорів стосовно постачання Україні винищувачів F-16, які є на озброєнні країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра національної оборони Польщі Войцеха Скуркевича, якого цитує місцеве видання Niezalezna.PL.

Як пише видання цій заяві посприяло жваве обговорення опозиційних політиків теорії, що буцімто "польська сторона розглядатиме можливість передачі Україні польських винищувачів F-16 замість МіГ-29".

Ініціював обговорення цієї теми в мережі депутат лівих Павел Крутул, який входить до комісії Сейму з питань оборони, який вважає можливу передачу українській стороні загрозою "роззброєння Польщі".

Twitter.

На що відреагував заступник міністра національної оборони Польщі Войцех Скуркевич, який відповів йому в коментарях під постом.

"Немає теми передачі польських F-16", - коротко написав Войцех Скуркевич.

Нагадаємо, що вчора прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про готовність Варшави передати Україні літаки F-16. Але зазначив, що це можливо лише в координації з НАТО.

Нагадаємо, що 30 січня журналісти запитали президента США Джо Байдена, чи Вашингтон передаватиме Україні винищувачі, на що той сказав: "Ні".

Після чого в Білому домі захистили позицію Байдена, пояснивши це тим, що українці нібито наразі отримують велику кількість військової допомоги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram

Читайте РБК-Україна в Google News
ПольщаВійськова допомогаВійна Росії проти України