У Польщі відповіли, чи ведуть переговори щодо передачі Україні літаків F-16

Польща на цей момент не веде переговорів стосовно постачання Україні винищувачів F-16, які є на озброєнні країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра національної оборони Польщі Войцеха Скуркевича, якого цитує місцеве видання Niezalezna.PL.

На що відреагував заступник міністра національної оборони Польщі Войцех Скуркевич, який відповів йому в коментарях під постом.

Ініціював обговорення цієї теми в мережі депутат лівих Павел Крутул, який входить до комісії Сейму з питань оборони, який вважає можливу передачу українській стороні загрозою "роззброєння Польщі".

Нагадаємо, що вчора прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про готовність Варшави передати Україні літаки F-16. Але зазначив, що це можливо лише в координації з НАТО.

Нагадаємо, що 30 січня журналісти запитали президента США Джо Байдена, чи Вашингтон передаватиме Україні винищувачі, на що той сказав: "Ні".

Після чого в Білому домі захистили позицію Байдена, пояснивши це тим, що українці нібито наразі отримують велику кількість військової допомоги.

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