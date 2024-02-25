У Польщі відновили блокаду шостого КПП на кордоні з Україною: у чергах тисячі вантажівок

За його словами, станом на ранок блокування руху польськими фермерами продовжується на шести напрямках. Аграрії відновили протести на КПП "Устилуг-Зосин", який вчора був розблокований.

"По всіх цих напрямках сукупно станом на ранок сьогодні - це десь майже 2400 вантажівок. Найбільше навпроти пунктів пропуску "Краківець", "Рава-Руська" та "Ягодин". Дійсно, вчора по напрямку пункту пропуску "Устилуг"символічно почали відмовлятися від блокування руху вантажних транспортних засобів. Загалом ми бачили певне пожвавлення, але загалом на ситуацію це не вливає", - сказав речник.

Демченко додав, що наразі польські протестувальники не блокують рух автобусів та легкових автомобілів на жодному з пунктів пропуску.

Загострення між Україною та Польщею

Нагадаємо, у Польщі з листопада 2023 року блокують український кордон. Спочатку протестували перевізники, пізніше до них приєдналися фермери. У січні вдалося тимчасово розблокувати кордон, у лютому протести на польсько-українському кордоні відновилися.

Пункти пропуску блокують фермери, а нещодавно на кордоні почали висипати українське зерно. Зафіксовано вже три подібні випадки.

Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща внесе прикордонні переходи з Україною, а також ділянки автомобільних і залізничних доріг до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Це дозволить прибрати перепони на кордоні для постачань зброї і гуманітарки.