У Польщі скасували заплановані саміти ЄС-Україна та ЄС-США, - Дуда

Про скасування обох самітів Дуда повідомив під час засідання Ради національної безпеки Польщі, яке відбулося у понеділок, 24 лютого. Президент Польщі висловив своє розчарування з цього приводу.

"Я шкодую, що в Польщі скасовано саміти ЄС-США та ЄС-Україна", - зазначив Дуда.

Засідання щодо завершення війни в Україні

Як повідомляє Канцелярія президента, засідання Ради національної безпеки Польщі відбулося у зв'язку з початком мирного процесу щодо завершення війни в Україні.

На зустрічі Дуда наголосив, що Польща у цьому процесі підтримує Україну у політичній, військовій та гуманітарній сферах.

"Наша позиція незмінна: ця війна має завершитися справедливим миром - таким, що гарантує, що Росія більше не нападе на жодну країну. Це також означає відновлення верховенства міжнародного права", - додав президент.

Польща і США

Разом з тим Дуда зазначив, що Польща залишається "надзвичайно важливим союзником США". Тому скорочення американської військової присутності в країні не планується.

"Польща повинна активно висловлюватися щодо питань безпеки всієї Європи. Польське головування в Раді ЄС має стати можливістю для порушення тем, пов'язаних із безпекою ЄС, а також зі зміцненням трансатлантичних зв'язків", - зазначив Дуда.