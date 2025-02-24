У Польщі скасували заплановані саміти ЄС-Україна та ЄС-США, - Дуда

У першій половині 2025 року в Польщі планували скликати саміти ЄС-Україна та ЄС-США. Однак тепер президент країни Анджей Дуда заявив про скасування цих заходів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Канцелярію президента Анджея Дуди в соцмережі Х.
Про скасування обох самітів Дуда повідомив під час засідання Ради національної безпеки Польщі, яке відбулося у понеділок, 24 лютого. Президент Польщі висловив своє розчарування з цього приводу.
"Я шкодую, що в Польщі скасовано саміти ЄС-США та ЄС-Україна", - зазначив Дуда.
Як повідомляє Канцелярія президента, засідання Ради національної безпеки Польщі відбулося у зв'язку з початком мирного процесу щодо завершення війни в Україні.
На зустрічі Дуда наголосив, що Польща у цьому процесі підтримує Україну у політичній, військовій та гуманітарній сферах.
"Наша позиція незмінна: ця війна має завершитися справедливим миром - таким, що гарантує, що Росія більше не нападе на жодну країну. Це також означає відновлення верховенства міжнародного права", - додав президент.
Разом з тим Дуда зазначив, що Польща залишається "надзвичайно важливим союзником США". Тому скорочення американської військової присутності в країні не планується.
"Польща повинна активно висловлюватися щодо питань безпеки всієї Європи. Польське головування в Раді ЄС має стати можливістю для порушення тем, пов'язаних із безпекою ЄС, а також зі зміцненням трансатлантичних зв'язків", - зазначив Дуда.
Нагадаємо, раніше Дуда ініціював організувати під час польського головування в Раді ЄС саміти ЄС-Україна та ЄС-США у першій половині 2025 року. За словами президента, у цей період Польща повинна зосередитися на поглибленні контактів між ЄС і США, а також на підтримці євроінтеграції України та її відновленні. Польща офіційно розпочала головувати в Раді Європейського союзу 1 січня 2025 року.
Додамо також, що прем'єр-міністра Польщі Дональд Туск раніше говорив, що Польща переломить безвихідь, яка склалась протягом останніх місяців в питанні євроінтеграції України. Під час свого головування вона спільно працюватиме з Києвом, а також іншими партнерами, щоб прискорити процес приєднання.