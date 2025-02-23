Дуда заявив, що Трамп не виведе війська з Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що президент США Дональд Трамп не розглядає можливість скорочення військової присутності в Польщі, яка є членом НАТО. Його слова прозвучали після того, як сторони зустрілися на 10 хвилин у кулуарах Конференції консервативних політичних дій на тлі загострення дискусій про майбутнє війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Як пише видання Дуда став першим європейським лідером, який особисто зустрівся з Трампом після його другої інавгурації.

"Для мене послання чітке: немає жодних побоювань, що присутність США в Польщі зменшиться. Ми маємо радше очікувати зміцнення зв'язків, оскільки ми є надійним союзником НАТО. Безпека Польщі є фундаментальним питанням, у яке інвестують США", - сказав Дуда журналістам.

Він також додав, що Трамп похвалив Польщу за оборонні видатки і закупівлі в США, які реалізуються.

Крім того, раніше Дуда закликав президента України Володимира Зеленського "залишатися відданим курсу спокійного і конструктивного співробітництва" з Трампом, навіть незважаючи на те, що між лідерами США і України є суперечки.