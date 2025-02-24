В Польше отменили запланированные саммиты ЕС-Украина и ЕС-США, - Дуда

Об отмене обоих саммитов Дуда сообщил во время заседания Совета национальной безопасности Польши, которое состоялось в понедельник, 24 февраля. Президент Польши выразил свое разочарование по этому поводу.

"Я сожалею, что в Польше отменены саммиты ЕС-США и ЕС-Украина", - отметил Дуда.

Заседание по завершению войны в Украине

Как сообщает Канцелярия президента, заседание Совета национальной безопасности Польши состоялось в связи с началом мирного процесса по завершению войны в Украине.

На встрече Дуда подчеркнул, что Польша в этом процессе поддерживает Украину в политической, военной и гуманитарной сферах.

"Наша позиция неизменна: эта война должна завершиться справедливым миром - таким, который гарантирует, что Россия больше не нападет ни на одну страну. Это также означает восстановление верховенства международного права", - добавил президент.

Польша и США

Вместе с тем Дуда отметил, что Польша остается "чрезвычайно важным союзником США". Поэтому сокращение американского военного присутствия в стране не планируется.

"Польша должна активно высказываться по вопросам безопасности всей Европы. Польское председательство в Совете ЕС должно стать возможностью для поднятия тем, связанных с безопасностью ЕС, а также с укреплением трансатлантических связей", - отметил Дуда.