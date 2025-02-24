ua en ru
Пн, 24 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У Польщі скасували заплановані саміти ЄС-Україна та ЄС-США, - Дуда

Польща, Понеділок 24 лютого 2025 16:43
UA EN RU
У Польщі скасували заплановані саміти ЄС-Україна та ЄС-США, - Дуда Фото: президент Польщі Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

У першій половині 2025 року в Польщі планували скликати саміти ЄС-Україна та ЄС-США. Однак тепер президент країни Анджей Дуда заявив про скасування цих заходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Канцелярію президента Анджея Дуди в соцмережі Х.

Про скасування обох самітів Дуда повідомив під час засідання Ради національної безпеки Польщі, яке відбулося у понеділок, 24 лютого. Президент Польщі висловив своє розчарування з цього приводу.

"Я шкодую, що в Польщі скасовано саміти ЄС-США та ЄС-Україна", - зазначив Дуда.

Засідання щодо завершення війни в Україні

Як повідомляє Канцелярія президента, засідання Ради національної безпеки Польщі відбулося у зв'язку з початком мирного процесу щодо завершення війни в Україні.

На зустрічі Дуда наголосив, що Польща у цьому процесі підтримує Україну у політичній, військовій та гуманітарній сферах.

"Наша позиція незмінна: ця війна має завершитися справедливим миром - таким, що гарантує, що Росія більше не нападе на жодну країну. Це також означає відновлення верховенства міжнародного права", - додав президент.

Польща і США

Разом з тим Дуда зазначив, що Польща залишається "надзвичайно важливим союзником США". Тому скорочення американської військової присутності в країні не планується.

"Польща повинна активно висловлюватися щодо питань безпеки всієї Європи. Польське головування в Раді ЄС має стати можливістю для порушення тем, пов'язаних із безпекою ЄС, а також зі зміцненням трансатлантичних зв'язків", - зазначив Дуда.

Головування Польщі в Раді ЄС

Нагадаємо, раніше Дуда ініціював організувати під час польського головування в Раді ЄС саміти ЄС-Україна та ЄС-США у першій половині 2025 року. За словами президента, у цей період Польща повинна зосередитися на поглибленні контактів між ЄС і США, а також на підтримці євроінтеграції України та її відновленні. Польща офіційно розпочала головувати в Раді Європейського союзу 1 січня 2025 року.

Додамо також, що прем'єр-міністра Польщі Дональд Туск раніше говорив, що Польща переломить безвихідь, яка склалась протягом останніх місяців в питанні євроінтеграції України. Під час свого головування вона спільно працюватиме з Києвом, а також іншими партнерами, щоб прискорити процес приєднання.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Польща
NEWS
Зеленський передав Трампу документ із датами всіх режимів "припинення вогню", які зірвала РФ
Зеленський передав Трампу документ із датами всіх режимів "припинення вогню", які зірвала РФ
DAILY
Офіцер ГУР "Шаман": Підготовку до вторгнення Росії ми розпочали ще в 2021 році
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Офіцер ГУР "Шаман": Підготовку до вторгнення Росії ми розпочали ще в 2021 році