В Польше отменили запланированные саммиты ЕС-Украина и ЕС-США, - Дуда
В первой половине 2025 года в Польше планировали созвать саммиты ЕС-Украина и ЕС-США. Однако теперь президент страны Анджей Дуда заявил об отмене этих мероприятий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Канцелярию президента Анджея Дуды в соцсети Х.
Об отмене обоих саммитов Дуда сообщил во время заседания Совета национальной безопасности Польши, которое состоялось в понедельник, 24 февраля. Президент Польши выразил свое разочарование по этому поводу.
"Я сожалею, что в Польше отменены саммиты ЕС-США и ЕС-Украина", - отметил Дуда.
Заседание по завершению войны в Украине
Как сообщает Канцелярия президента, заседание Совета национальной безопасности Польши состоялось в связи с началом мирного процесса по завершению войны в Украине.
На встрече Дуда подчеркнул, что Польша в этом процессе поддерживает Украину в политической, военной и гуманитарной сферах.
"Наша позиция неизменна: эта война должна завершиться справедливым миром - таким, который гарантирует, что Россия больше не нападет ни на одну страну. Это также означает восстановление верховенства международного права", - добавил президент.
Польша и США
Вместе с тем Дуда отметил, что Польша остается "чрезвычайно важным союзником США". Поэтому сокращение американского военного присутствия в стране не планируется.
"Польша должна активно высказываться по вопросам безопасности всей Европы. Польское председательство в Совете ЕС должно стать возможностью для поднятия тем, связанных с безопасностью ЕС, а также с укреплением трансатлантических связей", - отметил Дуда.
Председательство Польши в Совете ЕС
Напомним, ранее Дуда инициировал организовать во время польского председательства в Совете ЕС саммиты ЕС-Украина и ЕС-США в первой половине 2025 года. По словам президента, в этот период Польша должна сосредоточиться на углублении контактов между ЕС и США, а также на поддержке евроинтеграции Украины и ее восстановлении. Польша официально начала председательствовать в Совете Европейского союза 1 января 2025 года.
Добавим также, что премьер-министра Польши Дональд Туск ранее говорил, что Польша переломит тупик, который сложился в течение последних месяцев в вопросе евроинтеграции Украины. Во время своего председательства она будет совместно работать с Киевом, а также другими партнерами, чтобы ускорить процесс присоединения.