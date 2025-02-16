У Польщі відкинули ідею Зеленського про створення європейської армії

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відкинув ідею створення збройних сил Європи. Він закликав бути обережним з цим терміном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сікорського, яку цитує Reuters.

Відповідаючи на запитання про можливість створення європейської армії, глава МЗС сказав, що "ми повинні бути обережними з цим терміном, тому що люди розуміють різні речі".

"Якщо ви розумієте під ним об'єднання національних армій, то цього не станеться", - заявив він.

При цьому Сікорський виступив за розвиток Європейським Союзом власних оборонних можливостей. За його словами, зараз ЄС формує посилену бригаду.

"Якщо США хочуть, щоб ми посилили оборону, вона повинна мати національний компонент, компонент НАТО, але я також хочу наголосити, що європейський компонент, інвестиції ЄС для оборонної промисловості і нарощування нашої виробничої потужності також відіграють велику роль", - зазначив польський міністр.

Він повторив, що присутність польських військ в Україні "не розглядається, тому що обов'язком Польщі перед НАТО є захист східного флангу, тобто власної території".