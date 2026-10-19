У Польщі вдруге за добу підняли авіацію через атаку РФ по Україні

У центрі безпеки попередили про російський повітряний напад на територію України та повідомили про дії польських військово-повітряних сил.

"Увага! Російський повітряний напад на території України. Ситуація перебуває під контролем. У повітряному просторі Республіки Польща діють польські військово-повітряні сили. Слідкуйте за подальшими повідомленнями", - йдеться в повідомленні RCB.

Попередження надіслали адресатам у Люблінському воєводстві, яке межує з Україною.

Польща вже піднімала авіацію вранці

Це вже другий випадок за 19 жовтня, коли Польща піднімає авіацію на тлі російських атак по Україні. Попереднього разу відповідні заходи вжили близько 10:00 ранку.

Станом на цей час повідомлення загрози для Польщі немає. Урядовий центр безпеки закликав стежити за подальшими офіційними повідомленнями.