В Польше второй раз за сутки подняли авиацию из-за атаки РФ по Украине

Российская атака по Украине 19 октября вынудила Польшу второй раз за день задействовать авиацию. Власти разослали предупреждения жителям приграничного региона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный центр безопасности Польши (RCB).
В центре безопасности предупредили о российском воздушном нападении на территорию Украины и сообщили о действиях польских военно-воздушных сил.
"Внимание! Российское воздушное нападение на территории Украины. Ситуация находится под контролем. В воздушном пространстве Республики Польша действуют польские военно-воздушные силы. Следите за дальнейшими сообщениями", - говорится в сообщении RCB.
Предупреждение было направлено адресатам в Люблинском воеводстве, которое граничит с Украиной.
Это уже второй случай за 19 октября, когда Польша поднимает авиацию на фоне атак русских по Украине. В предыдущий раз соответствующие меры приняли около 10:00 утра.
На данный момент сообщения угрозы для Польши нет. Правительственный центр безопасности призвал следить за последующими официальными сообщениями.
Напомним, 19 октября Россия массированно атаковала энергетическую инфраструктуру Украины ракетами и дронами.
Повреждение и обесточивание зафиксировали по меньшей мере в 11 областях. Также под удар попали склады с медикаментами, железнодорожные станции, торговые помещения и жилые дома.