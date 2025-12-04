У Польщі вчитель принижував українських учнів, а після уроків їх побили старшокласники

Що трапилося

У школі проходив курс, який відвідували учні з різних закладів, серед них - двоє підлітків з України. За словами адвоката Давида Дехнерта, літній учитель систематично принижував хлопців, погрожував, що вони "не складуть іспити", та називав "покидьками" через національність.

Його висловлювання зафіксовані на відео.

"Коли ви складатимете іспит наступного разу, ви точно провалите його. Бо я доведу вам, хто такий поляк", - чутно на одному з роликів слова педагога.

Батьки постраждалих також розповіли, що один із польських учнів під час уроків вмикав на телефоні звуки ракет і вибухів та говорив українцям: "Час ховатися". Українським підліткам надсилали образливі повідомлення, а вчитель, за їхніми словами, на це не реагував.

Побиття після уроків

Конфлікт загострився після занять. За словами батьків, біля школи на українських хлопців напали старшокласники. Перед цим польські учні нібито кричали "українські с*ки" та "до біса Україну".

"Один із школярів дістав телефон і комусь зателефонував. Він крикнув: "Українці вже тут". За мить вибігли двоє старших хлопців. Один тримав, другий бив", - розповіли батьки.

Одному з постраждалих нападник плюнув в обличчя зі словами: "На фронт, українська с*ко". Після цього він вдарив українця кулаком, а іншого вдарили по потилиці.

Реакція поліції

Батьки звернулися до поліції, але заяву спочатку не прийняли через "відсутність дільничного". Наступного дня звернення зареєстрували.

Речник поліції Слупська Якуб Багінський підтвердив, що поліція отримала повідомлення про агресивну поведінку учнів. Правоохоронці вже вилучили записи з камер спостереження та проводять допити.

Позиція адвоката і школи

Адвокат Дехнерт заявляє, що адміністрація школи не вжила жодних заходів і не відреагувала ні на поведінку учнів, ні на висловлювання вчителя.

"Відсутність реакції може призвести до відчуття безкарності. Учні українського походження не відчувають безпеки та побоюються повторного насильства", - зазначив він у листі до закладу.

Польським журналістам не вдалося отримати коментар від адміністрації школи. За неофіційною інформацією, учитель перебуває у відпустці, а його справою займається місцеве управління освіти.