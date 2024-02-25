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В Польщі вчетверте за місяць розсипали українське зерно. Кубраков різко відреагував

Україна , Неділя 25 лютого 2024 16:16
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В Польщі вчетверте за місяць розсипали українське зерно. Кубраков різко відреагував Фото: знищено понад 150 тонн зерна (twitter.com/olkubrakov)
Автор: Каріна Левицька

В Польщі в четвертий раз за місяць розсипали зерно, що йшло транзитом залізницею. Цього разу знищено понад 150 тонн зерна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова.

"Зерно йшло транзитом до порту Гданськ, а потім до інших країн. Четвертий випадок вандалізму на залізничних вокзалах Польщі. Четвертий випадок безкарності та безвідповідальності. Як довго уряд і польська поліція дозволять продовжувати цей вандалізм?", - наголосив Кубраков.

Він зауважив, що вся українська сільгосппродукція везеться в пломбованих вагонах і прямує транзитом в інші країни.

"Ми суворо дотримуємося закону. А ви?", - підкреслив міністр.

Кубраков повідомив, що внаслідок цього вандалізму було знищено 160 тонн українського зерна.

Фото: знищено понад 150 тонн зерна (twitter.com/olkubrakov)

Блокада кордону

Нагадаємо, у лютого протести на польсько-українському кордоні відновилися. Пункти пропуску блокують фермери, а нещодавно вони заявили про "тотальну блокаду" кордону, а також почали висипати українське зерно.

Раніше президент Володимир Зеленський провів селектор щодо ситуації на кордоні, а потім запропонував президенту Польщі Анджею Дуді та прем'єру Дональду Туску зустрітися на кордоні.

Прем'єр Польщі Дональд Туск анонсував, що зустріч урядів обох країн пройде 28 березня у Варшаві.

Також Туск заявив, що Польща внесе прикордонні переходи з Україною, а також ділянки автомобільних і залізничних доріг до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Це дозволить прибрати перепони на кордоні для постачань зброї і гуманітарки.

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