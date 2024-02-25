В Польше в четвертый раз за месяц рассыпали украинское зерно. Кубраков резко отреагировал

В Польше в четвертый раз за месяц рассыпали зерно, которое шло транзитом по железной дороге. На этот раз уничтожено более 150 тонн зерна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова.

"Зерно шло транзитом в порт Гданьск, а затем в другие страны. Четвертый случай вандализма на железнодорожных вокзалах Польши. Четвертый случай безнаказанности и безответственности. Как долго правительство и польская полиция позволят продолжать этот вандализм?", - подчеркнул Кубраков.

Он отметил, что вся украинская сельхозпродукция везется в пломбированных вагонах и направляется транзитом в другие страны.

"Мы строго придерживаемся закона. А вы?", - подчеркнул министр.

Кубраков сообщил, что вследствие этого вандализма было уничтожено 160 тонн украинского зерна.

Фото: уничтожено более 150 тонн зерна (twitter.com/olkubrakov)

Реакция Укрзализныци

"Снова фиксируем незаконное вмешательство в работу железнодорожного транспорта на территории Республики Польша", - сообщили в компании.

По их данным, в ночь с 24 на 25 февраля неизвестные лица высыпали украинскую кукурузу из 8 полувагонов - около 180 тонн.

Инцидент произошел в 150 км от порта Гданьск, откуда груз должен был отправиться за пределы Польши. То есть украинская сельскохозяйственная продукция ехала транзитом через страну.

Укрзализныця сообщила, что фактически ежедневно фиксирует системную порчу украинских грузов на территории Польши.

"Это преступление против Украины, которое вышло из-под контроля. И чем дольше ситуации будет уделяться со стороны Польши недостаточное внимание и не будут приниматься соответствующие решения, тем более сложной и неконтролируемой будет становиться ситуация. Единственный выход - это поиск решений на двустороннем уровне", - отметили в компании.

Кроме этого в Укрзализныце заявили, что по этому правонарушению также будет соответствующее обращение в правоохранительные органы Польши.

Блокада границы

Напомним, в феврале протесты на польско-украинской границе возобновились. Пункты пропуска блокируют фермеры, а недавно они заявили о "тотальной блокаде" границы, а также начали высыпать украинское зерно.

Ранее президент Владимир Зеленский провел селектор по ситуации на границе, а затем предложил президенту Польши Анджею Дуде и премьеру Дональду Туску встретиться на границе.

Премьер Польши Дональд Туск анонсировал, что встреча правительств двух стран пройдет 28 марта в Варшаве.

Также Туск заявил, что Польша внесет пограничные переходы с Украиной, а также участки автомобильных и железнодорожных дорог в список объектов критической инфраструктуры. Это позволит устранить преграды на границе для поставок оружия и гуманитарки.

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