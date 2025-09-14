У Польщі вандали зрізали хрест із купола української церкви

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію посла України в Польщі Василя Боднара на своїй сторінці у Facebook.

У польському місті Легниця невідомі пошкодили дах і зрізали хрест із купола Української Греко-Католицької церкви Успіння Пресвятої Богородиці.

Посол України в Польщі Василь Боднар відреагував на інцидент.

"Хочу висловити своє занепокоєння й обурення української громади в Польщі", - написав дипломат.

За його словами, українське посольство направило ноту до Міністерства закордонних справ Республіки Польща. Крім того, Генеральне консульство України у Вроцлаві звернулося до місцевої поліції з вимогою оперативно розслідувати інцидент і притягнути до відповідальності винних.

"Звертаюся до правоохоронних органів Республіки Польща публічно - зробіть усе, щоб цей і всі подібні злочини проти українців та українства дійшли до логічного завершення - вироків суду згідно із законодавством Польщі", - наголосив Боднар.

Він також звернувся до польського суспільства і влади із закликом реагувати на прояви антиукраїнських настроїв: "Закликаю польських друзів і партнерів уже реагувати на антиукраїнські тенденції в польському суспільстві. Переконані, що для польського народу, так само як і для українського, пошкодження церков неприпустиме за жодних умов".

Раніше в серпні в Польщі повідомлялося про розслідування іншого інциденту. Тоді на пам'ятнику жертвам Волинської трагедії з'явилися червоно-чорний стяг ОУН і напис "Слава УПА".