В Польше вандалы срезали крест с купола украинской церкви

В Польше произошел инцидент с Украинской Греко-Католической церковью. Повреждение храма вызвало резонанс и официальную реакцию Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию посла Украины в Польше Василия Боднара на своей странице в Facebook.

В польском городе Легница неизвестные повредили крышу и срезали крест с купола Украинской Греко-Католической церкви Успения Пресвятой Богородицы.

Посол Украины в Польше Василий Боднар отреагировал на инцидент.

"Хочу выразить свою обеспокоенность и возмущение украинской общины в Польше", – написал дипломат.

По его словам, украинское посольство направило ноту в Министерство иностранных дел Республики Польша. Кроме того, Генеральное консульство Украины во Вроцлаве обратилось к местной полиции с требованием оперативно расследовать инцидент и привлечь к ответственности виновных.

"Обращаюсь в правоохранительные органы Республики Польша публично – сделайте все, чтобы это и все подобные преступления против украинцев и украинства дошли до логического завершения – приговоров суда согласно законодательству Польши", – подчеркнул Боднар.

Он также обратился к польскому обществу и властям с призывом реагировать на проявления антиукраинских настроений: "Призываю польских друзей и партнеров уже реагировать на антиукраинские тенденции в польском обществе. Убеждены, что для польского народа, равно как и для украинского, повреждение церквей недопустимо ни при каких условиях".

Ранее в августе в Польше сообщалось о расследовании другого инцидента. Тогда на памятнике жертвам Волынской трагедии появились красно-черное знамя ОУН и надпись "Слава УПА".