В Польше вандалы срезали крест с купола украинской церкви
В Польше произошел инцидент с Украинской Греко-Католической церковью. Повреждение храма вызвало резонанс и официальную реакцию Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию посла Украины в Польше Василия Боднара на своей странице в Facebook.
В польском городе Легница неизвестные повредили крышу и срезали крест с купола Украинской Греко-Католической церкви Успения Пресвятой Богородицы.
Посол Украины в Польше Василий Боднар отреагировал на инцидент.
"Хочу выразить свою обеспокоенность и возмущение украинской общины в Польше", – написал дипломат.
По его словам, украинское посольство направило ноту в Министерство иностранных дел Республики Польша. Кроме того, Генеральное консульство Украины во Вроцлаве обратилось к местной полиции с требованием оперативно расследовать инцидент и привлечь к ответственности виновных.
"Обращаюсь в правоохранительные органы Республики Польша публично – сделайте все, чтобы это и все подобные преступления против украинцев и украинства дошли до логического завершения – приговоров суда согласно законодательству Польши", – подчеркнул Боднар.
Он также обратился к польскому обществу и властям с призывом реагировать на проявления антиукраинских настроений: "Призываю польских друзей и партнеров уже реагировать на антиукраинские тенденции в польском обществе. Убеждены, что для польского народа, равно как и для украинского, повреждение церквей недопустимо ни при каких условиях".
Ранее в августе в Польше сообщалось о расследовании другого инцидента. Тогда на памятнике жертвам Волынской трагедии появились красно-черное знамя ОУН и надпись "Слава УПА".
Напоминаем, что польский Сейм утвердил новый закон, который продлевает легальное пребывание граждан Украины на территории страны до марта 2026 года. Кроме того, документ закрепляет порядок предоставления финансовой поддержки украинцам, находящимся в Польше из-за полномасштабной войны, развязанной Россией.
Отметим, что Польша планирует совместно с Украиной развивать технологии для противодействия вражеским беспилотникам, сообщил премьер-министр страны Дональд Туск. По словам главы польского правительства, тема защиты от дронов обсуждалась и во время его переговоров с европейскими союзниками в рамках НАТО.