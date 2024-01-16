У Польщі уклали угоду про припинення протестів на кордоні: названо важливу дату

Він додав, що наслідком угоди стане припинення протестів на автомобільних пунктах пропуску в трьох містах: Корчева, Хребене, Дорогуськ.

7 пунктів

Міністр також повідомив, що угода з протестуючими перевізниками містить "7 пунктів, які охоплюють дуже багато питань".

Нижанковичі

Cитуація на кордоні з Польщею

З 6 листопада польські перевізники оголосили про початок страйку, який, за їхніми словами, триватиме до початку січня 2024 року. У результаті, в перші години вони практично заблокували три КПП на кордоні з Україною - "Ягодин-Дорогуськ", "Краковець-Корчева", "Рава-Руська-Хребене", випускаючи та впускаючи вантажний транспорт не більше однієї фури в один бік на годину. Пізніше, 23 листопада, перевізники перекрили і пункт пропуску "Медика - Шегині". Крім того, були наміри поширити блокування також на пункт контролю "Нижанковичі - "Мальховіце".

Зокрема, однією з вимог польських перевізників є отримання доступу до української системи "Шлях". Як раніше пояснювали у прес-службі українських прикордонників, такою вимогою вони хочуть залучити українських перевізників працювати на польські транспортні компанії з перевезень вантажів.

16 січня стало відомо, що польські далекобійники досягли угоди про "певні умови" з урядом і призупинять свій протест 17 січня о 13:00 за київським часом.