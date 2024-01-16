В Польше заключили соглашение о прекращении протестов на границе: названа важная дата

"Акция завершится к 1 марта. Это не означает завершение диалога, напротив, мы начинаем очень интенсивные, конструктивные переговоры, которые имеют целью дать конкретный эффект. Реализация положений, о которых мы договорились. У них в интенсивном режиме есть все то, о чем мы говорили все, что просили представители перевозчиков и комитетов, которые сегодня с нами подписали договор. Впереди у нас очень много работы", - сказал он.

Он добавил, что следствием сделки станет прекращение протестов на автомобильных пунктах пропуска в трех городах: Корчова, Хребенное, Дорогуск.

7 пунктов

Министр также сообщил, что соглашение с протестующими перевозчиками содержит "7 пунктов, охватывающих очень много вопросов".

"Они касаются полного исключения дорожного пограничного перехода "Мальговице – Нижанковичи в рамках пилотного проекта в системе электронной очереди. Это касается и мониторинга декларирования украинской стороны относительно срока пребывания грузовиков, зарегистрированных за пределами территории Украины, и до сих пор этот срок пребывания составлял 20 дней. Мы будем следить за заявлениями украинской стороны о продлении этого срока до 60 дней", - сказал министр.

Cитуация на границе с Польшей

С 6 ноября польские перевозчики объявили о начале забастовки, которая, по их словам, продлится до начала января 2024 года. В результате, в первые часы они практически заблокировали три КПП на границе с Украиной - "Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчева", "Рава-Русская-Хребенное", выпуская и впуская грузовой транспорт не более одной фуры в одну сторону в час. Позже, 23 ноября, перевозчики перекрыли и пункт пропуска "Медика - Шегини". Кроме того, были намерения распространить блокировку также на пункт контроля "Нижанковичи - "Мальховице".

В частности, одним из требований польских перевозчиков является