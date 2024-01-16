У Польщі уклали угоду про припинення протестів на кордоні: названо важливу дату

У Польщі підписали угоду з перевізниками, які блокують КПП на кордоні з Україною. Згідно з ним, страйкарі припинять бойкот до 1 березня.

"Акція завершиться до 1 березня. Це не означає завершення діалогу, навпаки, ми починаємо дуже інтенсивні, конструктивні переговори, які мають на меті дати конкретний ефект. Реалізація положень, про які ми домовилися. У них в інтенсивному режимі є все те, про що ми говорили, все, що просили представники перевізників і комітетів, які сьогодні з нами підписали договір. Попереду у нас дуже багато роботи", - сказав він.

Він додав, що наслідком угоди стане припинення протестів на автомобільних пунктах пропуску в трьох містах: Корчева, Хребене, Дорогуськ.

7 пунктів

Міністр також повідомив, що угода з протестуючими перевізниками містить "7 пунктів, які охоплюють дуже багато питань".

"Вони стосуються повного виключення дорожнього прикордонного переходу "Мальговіце - Нижанковичі в рамках пілотного проекту в системі електронної черги. Це стосується і моніторингу декларування української сторони щодо терміну перебування вантажівок, які зареєстровані за межами території України, і досі цей термін перебування становив 20 днів. Ми будемо стежити за заявами української сторони про продовження цього терміну до 60 днів", - сказав міністр.

Cитуація на кордоні з Польщею

З 6 листопада польські перевізники оголосили про початок страйку, який, за їхніми словами, триватиме до початку січня 2024 року. У результаті, в перші години вони практично заблокували три КПП на кордоні з Україною - "Ягодин-Дорогуськ", "Краковець-Корчева", "Рава-Руська-Хребене", випускаючи та впускаючи вантажний транспорт не більше однієї фури в один бік на годину. Пізніше, 23 листопада, перевізники перекрили і пункт пропуску "Медика - Шегині". Крім того, були наміри поширити блокування також на пункт контролю "Нижанковичі - "Мальховіце".

Зокрема, однією з вимог польських перевізників є отримання доступу до української системи "Шлях". Як раніше пояснювали у прес-службі українських прикордонників, такою вимогою вони хочуть залучити українських перевізників працювати на польські транспортні компанії з перевезень вантажів.

16 січня стало відомо, що польські далекобійники досягли угоди про "певні умови" з урядом і призупинять свій протест 17 січня о 13:00 за київським часом.