У Польщі торнадо зруйнувало десятки будинків, вітер зривав дахи смугою

23:00 31.05.2026 Нд
1 хв
Синоптики назвали попередню силу вітру
aimg Валерія Абабіна
Фото: У Польщі торнадо пошкодило будинки (IMWM)

У районі Бальцажовіце Опольського воєводства пройшов торнадо, який завдав значної шкоди будівлям і деревам.

За даними Інституту метеорології та водного господарства, на яке посилається видання, характер пошкоджень, а саме: зірвані дахи, ушкоджені будівлі та локальний, смугоподібний хід руйнувань - вказує на торнадо.

Його силу попередньо оцінили між позначками IF1,5 та IF2 за міжнародною шкалою Фудзіти - це шкала, за якою вимірюють потужність торнадо.

Простіше кажучи, йдеться про доволі сильний смерч: вітер у ньому може розганятися приблизно до 180-250 км/год - достатньо, щоб зривати дахи й валити дерева.

Фото: (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - IMGW PIB)

За даними пожежної служби, у районі Бальцажовіце пошкоджено 18 будівель, з яких 11 - житлові. Ніхто не постраждав.

Нагадаємо, негода цієї весни не оминула й Україну. Наприкінці травня країну накрила потужна стихія - зливи з грозами, буревій та град охопили кілька областей, місцями повалило дерева.

Згодом надійшло похолодання зі штормовими поривами вітру. Синоптики попереджають, що влітку 2026 року грозові процеси стануть активнішими.

