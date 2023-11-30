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У Польщі суд визнав винним українця у шпигунстві на користь РФ

Гданськ, Четвер 30 листопада 2023 16:38
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У Польщі суд визнав винним українця у шпигунстві на користь РФ Архівне фото: У Польщі суд визнав винним українця у шпигунстві на користь РФ (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Окружний суд Гданська визнав винним 44-річного громадянина України у шпигунстві на користь Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Onet.pl.

Суд призначив йому один рік позбавлення волі за шпигунство на користь іноземної держави.

За версією слідства, чоловік збирав, зокрема, інформацію: про критичну інфраструктуру в провінції Поморське та Куявсько-Поморське воєводства, а також про діяльність служб та органів, відповідальних за безпеку. Потім він передав її росіянам.

Чоловік перебував у Польщі з січня по березень 2023 року (його заарештували в березні). Слідчі встановили, що чоловіка схилили до шпигунської діяльності в Польщі. Наприкінці серпня прокурор висунув йому обвинувачення у веденні шпигунської діяльності на користь російської розвідки.

Російські шпигуни в Польщі

Нещодавно повідомлялося, що в Польщі висунули звинувачення 16 особам, які входили до шпигунської мережі. Вона могла працювати на російські спецслужби.

У серпні Агентство внутрішньої безпеки (ABW) Польщі затримало двох шпигунів групи "Вагнера". Вони поширювали пропаганду в Кракові та Варшаві.

А в липні правоохоронці Польщі змогли затримати агента Російської Федерації. Він стежив за військовими об'єктами країни.

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