В Польше суд признал виновным украинца в шпионаже в пользу РФ
Окружной суд Гданьска признал виновным 44-летнего гражданина Украины в шпионаже в пользу России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Onet.pl.
Суд назначил ему один год лишения свободы за шпионаж в пользу иностранного государства.
По версии следствия, мужчина собирал, в частности, информацию: о критической инфраструктуре в провинции Поморское и Куявско-Поморское воеводства, а также о деятельности служб и органов, ответственных за безопасность. Затем он передал ее россиянам.
Мужчина находился в Польше с января по март 2023 года (его арестовали в марте). Следователи установили, что мужчину склонили к шпионской деятельности в Польше. В конце августа прокурор предъявил ему обвинение в ведении шпионской деятельности в пользу российской разведки.
Российские шпионы в Польше
Недавно сообщалось, что в Польше предъявлены обвинения 16 лицам, входившим в шпионскую сеть. Она могла работать на русских спецслужбах.
В августе Агентство внутренней безопасности (ABW) Польши задержало двух шпионов группы "Вагнера". Они распространяли пропаганду в Кракове и Варшаве.
А в июле правоохранители Польши смогли задержать агента Российской Федерации. Он смотрел за военными объектами страны.
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