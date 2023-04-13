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У Польщі створять слідчу комісії через шахрайство з імпортом українського зерна

Фото: у Польщі проведуть розслідування через шахрайство з українським зерном (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Польщі створять спеціальну слідчу комісії через шахрайство з імпортом українського зерна, яке продавалося за заниженими цінами.

Про це заявив генпрокурор Польщі Збігнєв Зьобро, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Він зазначив, що шахрайство з українським зерном має серйозний характер і "ставить під загрозу польський суверенітет і польську безпеку у сфері продовольства".

За його словами, польська прокуратура вже проводить перевірки. Зокрема, у лютому 2023 року районна прокуратура у місті Замостя відкрила кримінальну справу через ввезення до Польщі технічного зерна з України, яке неправдиво представлялося як зерно іншої категорії та вартості.

"Такі провадження вже ведуться, але я вирішив, що потрібно призначити велику слідчу групу, яка б співпрацювала з іншими службами: митницею, податковою, МВС і поліцією. Тож це буде велика команда. Ми також хочемо співпрацювати в рамках цієї команди з ветеринарно-санітарною службою", - сказав генпрокурор.

Нагадаємо, у Польщі фермери влаштували протести через імпорт зерна з України. Аграрії зазначали, що українська продукція, яка мала пройти транзитом через Польщу, осідає в країні та продається за заниженими цінами.

Після низки переговорів у Польщі вирішили призупинити імпорт українського зерна щонайменше до липня.

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