В Польше создадут следственную комиссию из-за мошенничества с импортом украинского зерна

Он отметил, что мошенничество с украинским зерном носит серьезный характер и "ставит под угрозу польский суверенитет и польскую безопасность в сфере продовольствия".

По его словам, польская прокуратура уже проводит проверки. В частности, в феврале 2023 года районная прокуратура в городе Замостье возбудила уголовное дело из-за ввоза в Польшу технического зерна из Украины, которое ложно представлялось как зерно другой категории и стоимости.

"Такие производства уже ведутся, но я решил, что нужно назначить большую следственную группу, которая сотрудничала бы с другими службами: таможней, налоговой, МВД и полицией. Поэтому это будет большая команда. Мы также хотим сотрудничать в рамках этой команды с ветеринарно-санитарной службой", - сказал генпрокурор.

Напомним, в Польше фермеры устроили протесты из-за импорта зерна из Украины. Аграрии отмечали, что украинская продукция, которая должна была пройти по транзиту через Польшу, оседает в стране и продается по заниженным ценам.

После ряда переговоров в Польше решили приостановить импорт украинского зерна по меньшей мере до июля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.