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В Польше создадут следственную комиссию из-за мошенничества с импортом украинского зерна

Фото: в Польше проведут расследование из-за мошенничества с украинским зерном (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Польше создадут специальную следственную комиссию из-за мошенничества с импортом украинского зерна, которое продавалось по заниженным ценам.

Об этом заявил генпрокурор Польши Збигнев Зебро, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Он отметил, что мошенничество с украинским зерном носит серьезный характер и "ставит под угрозу польский суверенитет и польскую безопасность в сфере продовольствия".

По его словам, польская прокуратура уже проводит проверки. В частности, в феврале 2023 года районная прокуратура в городе Замостье возбудила уголовное дело из-за ввоза в Польшу технического зерна из Украины, которое ложно представлялось как зерно другой категории и стоимости.

"Такие производства уже ведутся, но я решил, что нужно назначить большую следственную группу, которая сотрудничала бы с другими службами: таможней, налоговой, МВД и полицией. Поэтому это будет большая команда. Мы также хотим сотрудничать в рамках этой команды с ветеринарно-санитарной службой", - сказал генпрокурор.

Напомним, в Польше фермеры устроили протесты из-за импорта зерна из Украины. Аграрии отмечали, что украинская продукция, которая должна была пройти по транзиту через Польшу, оседает в стране и продается по заниженным ценам.

После ряда переговоров в Польше решили приостановить импорт украинского зерна по меньшей мере до июля.

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