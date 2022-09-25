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У Польщі створять новий підрозділ для посилення держкордону

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Неділя 25 вересня 2022 06:30
У Польщі створять новий підрозділ для посилення держкордону Фото: У Польщі створять новий підрозділ для посилення держкордону (Shutterstock)
Автор: Олег Васьків

У Польщі вирішили сформувати нове угруповання, яке ввійде до складу військ тероборони. Його завданням буде охорона державного кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що польський міністр національної оборони Маріуш Блащак 24 вересня затвердив концепцію щодо створення Компоненту оборони кордону.

Мовиться про 10 військових батальйонів у чотирьох прикордонних воєводствах - Підляському, Вармінсько-Мазурському, Люблінському і Підкарпатському.

Завданням цих підрозділів буде підтримка Прикордонної служби.

"Враховуючи, що на нас знову можуть напасти з більшою силою, я вирішив прийняти концепцію щодо створення КОР у складі військ територіальної оборони", - сказав глава Міноборони.

Блащак підкреслив, що в Україні триває війна, а Польща раніше зіткнулася з гібридною агресією з боку Білорусі, апогей якої мав місце восени минулого року.

Він наголосив, що потрібно усвідомлювати: "Ця гібридна агресія проти Польщі не припинилася, й у Кремлі можуть використати складну ситуацію в Північній Африці та на Близькому Сході, аби знову спрямувати людей з цих регіонів на білорусько-польський кордон".

Нагадаємо, Польща оснастить 18 механізовану дивізію, яка розміщена на сході країни, американськими танками Abrams і гелікоптерами Apache, щоб створити на кордоні непереборний бар'єр.

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