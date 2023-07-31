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У Польщі стверджують, що Білорусь допомагає нелегалам перетнути кордон

Фото: у Польщі стверджують, що Білорусь допомагає нелегалам перетнути кордон (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Білоруські служби перевозять до прикордонних територій із Польщею не лише нелегальних мігрантів із третіх країн, а й обладнання, яке може бути використане для перетину кордону.

Про це заявив урядовий уповноважений з питань безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Польське радіо.

"На кордоні з Білоруссю все ще небезпечно. На польські патрулі нападають агресивно налаштовані іноземці. Кожен день офіцери та солдати зазнають агресії", - заявив Жарин.

За його словами, білоруські служби доправляють до кордону з Польщею не тільки мігрантів, а й "обладнання для перетину кордону (драбини, різальні інструменти) та нападу на поляків (каміння, цегла, бруківка)".

"Гібридна операція з використанням мігрантів триває. На Польщу триває атака, ці дії є частиною російського плану дестабілізації Європи, зокрема східного флангу НАТО", - зазначив уповноважений.

Окрім того, за даними прикордонної служби, в суботу, 29 липня, з Білорусі до Польщі намагався нелегально потрапити 91 іноземець. Серед них - громадяни Індії, Непалу, Ірану, Ліберії та Сомалі.

Як повідомляється, загалом від початку року прикордонники Польщі зафіксували понад 16 тисяч спроб незаконного перетину кордону з боку Білорусі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Польща, Литва та Латвія у разі можливих провокацій "вагнерівців" можуть закрити кордони з Білоруссю.

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