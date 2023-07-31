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В Польше утверждают, что Беларусь помогает нелегалам пересечь границу

Фото: в Польше утверждают, что Беларусь помогает нелегалам пересечь границу (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Белорусские службы перевозят на приграничные территории с Польшей не только нелегальных мигрантов из третьих стран, но и оборудование, которое может быть использовано для пересечения границы.

Об этом заявил правительственный уполномоченный по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Польское радио.

"На границе с Беларусью все еще опасно. На польские патрули нападают агрессивно настроенные иностранцы. Каждый день офицеры и солдаты подвергаются агрессии", - заявил Жарин.

По его словам, белорусские службы доставляют в границу с Польшей не только мигрантов, но и "оборудование для пересечения границы (лестницы, резальные инструменты) и нападения на поляков (камни, кирпич, брусчатка)".

"Гибридная операция с использованием мигрантов продолжается. На Польшу идет атака, эти действия являются частью российского плана дестабилизации Европы, в частности восточного фланга НАТО", - отметил уполномоченный.

Кроме того, по данным пограничной службы, в субботу, 29 июля, из Беларуси в Польшу пытался нелегально попасть 91 иностранец. Среди них - граждане Индии, Непала, Ирана, Либерии и Сомали.

Как сообщается, всего с начала года пограничники Польши зафиксировали более 16 тысяч попыток незаконного пересечения границы со стороны Беларуси.

Напомним, ранее мы сообщали, что Польша, Литва и Латвия в случае возможных провокаций "вагнеровцев" могут закрыть границы с Беларусью.

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