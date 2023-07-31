ua en ru
Вт, 01 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Польщі стверджують, що Білорусь допомагає нелегалам перетнути кордон

Новость на русском →
Польща, Понеділок 31 липня 2023 10:03
У Польщі стверджують, що Білорусь допомагає нелегалам перетнути кордон Фото: у Польщі стверджують, що Білорусь допомагає нелегалам перетнути кордон (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Білоруські служби перевозять до прикордонних територій із Польщею не лише нелегальних мігрантів із третіх країн, а й обладнання, яке може бути використане для перетину кордону.

Про це заявив урядовий уповноважений з питань безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Польське радіо.

"На кордоні з Білоруссю все ще небезпечно. На польські патрулі нападають агресивно налаштовані іноземці. Кожен день офіцери та солдати зазнають агресії", - заявив Жарин.

За його словами, білоруські служби доправляють до кордону з Польщею не тільки мігрантів, а й "обладнання для перетину кордону (драбини, різальні інструменти) та нападу на поляків (каміння, цегла, бруківка)".

"Гібридна операція з використанням мігрантів триває. На Польщу триває атака, ці дії є частиною російського плану дестабілізації Європи, зокрема східного флангу НАТО", - зазначив уповноважений.

Окрім того, за даними прикордонної служби, в суботу, 29 липня, з Білорусі до Польщі намагався нелегально потрапити 91 іноземець. Серед них - громадяни Індії, Непалу, Ірану, Ліберії та Сомалі.

Як повідомляється, загалом від початку року прикордонники Польщі зафіксували понад 16 тисяч спроб незаконного перетину кордону з боку Білорусі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Польща, Литва та Латвія у разі можливих провокацій "вагнерівців" можуть закрити кордони з Білоруссю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь Польща
NEWS
Контрнаступ ЗСУ: Маляр розповіла, яку площу вже звільнили від росіян
Контрнаступ ЗСУ: Маляр розповіла, яку площу вже звільнили від росіян
DAILY
Голова МЗС Фінляндії Еліна Валтонен: Ми не можемо висувати жодних умов Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Голова МЗС Фінляндії Еліна Валтонен: Ми не можемо висувати жодних умов Україні