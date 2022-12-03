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В Польщі сталася сильна пожежа в будівлі для українських біженців: подробиці

Фото: в Польщі сталася сильна пожежа в будівлі для українських біженців (facebook.com/panstwowastraz.pozarna1)
Автор: Сергій Пишкін

У Жешуві сталася пожежа в будинку для українських біженців. На щастя, ніхто не постраждав, однак конструкція будівлі повністю зруйнована.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Polsat News.

Зазначається, що у будівлі проживали 33 людини. Під час пожежі, ще до приїзду бригади, 31 людина встигла евакуюватись, після чого рятувальники одразу почали пошуки зниклих. Пізніше з'ясувалось, що це була мати з дитиною, які у той час перебували в місцевій школі.

Пожежу ліквідовували 15 бригад. За словами капітана пожежної бригади Івони Ленарт, після перших оглядів будівлі після інциденту зрозуміло, що конструкція зазнала незворотних пошкоджень і більше не придатна для проживання. З іншого боку, пожежники врятували прилеглі до будинку зали.

Муніципалітет Слупська, на території якого знаходиться згоріла будівля, заявив, що усіх постраждалих біженців забезпечать необхідними речами та загалом предметами першої необхідності.

"Ми також маємо декларацію від власника закладу, що поранені мають де переночувати, хоча ми підготували наші загальні кімнати для такої потреби", - запевнила очільниця гміни Барбара Дикер.

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