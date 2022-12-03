В Польщі сталася сильна пожежа в будівлі для українських біженців: подробиці

Зазначається, що у будівлі проживали 33 людини. Під час пожежі, ще до приїзду бригади, 31 людина встигла евакуюватись, після чого рятувальники одразу почали пошуки зниклих. Пізніше з'ясувалось, що це була мати з дитиною, які у той час перебували в місцевій школі.

Пожежу ліквідовували 15 бригад. За словами капітана пожежної бригади Івони Ленарт, після перших оглядів будівлі після інциденту зрозуміло, що конструкція зазнала незворотних пошкоджень і більше не придатна для проживання. З іншого боку, пожежники врятували прилеглі до будинку зали.

Муніципалітет Слупська, на території якого знаходиться згоріла будівля, заявив, що усіх постраждалих біженців забезпечать необхідними речами та загалом предметами першої необхідності.

"Ми також маємо декларацію від власника закладу, що поранені мають де переночувати, хоча ми підготували наші загальні кімнати для такої потреби", - запевнила очільниця гміни Барбара Дикер.