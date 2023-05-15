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До Польщі сьогодні прибули перші установки HIMARS

Фото: міністр оборони Польщі Маріуш Блащак (Getty Image)
Автор: Наталія Кава

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак у понеділок, 15 травня, повідомив про прибуття в країну перших установок Himars.

Як пише РБК-Україна, про це повідомляє PAP.

Про це він заявив під час виступу на військовому летовищі у варшавському аеропорту Окенце.

"Перші американські пускові установки HIMARS вже в Польщі, вони надійдуть до 16-ї механізованої дивізії. Я також оптимістично налаштований щодо наступного контракту на ці пускові установки, я провів переговори з виробником і міністром оборони США", - розповів Блащак.

Нагадаємо, у лютому США схвалили продаж Польщі американських РСЗВ HIMARS.

У Штатах також зазначали, що планують створити навчальний центр у Європі, щоб навчати союзників по НАТО використанню HIMARS.

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Польща