У Польщі на швидкісній трасі знайшли мертвим українця: що відомо

Понеділок 06 жовтня 2025 19:42
У Польщі на швидкісній трасі знайшли мертвим українця: що відомо Фото: У Польщі знайшли мертвим українця (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У понеділок, 6 жовтня, на швидкісній трасі S5 поблизу міста Лешно (Великопольське воєводство, Польща) помер 53-річний громадянин України. Чоловіка без свідомості виявили біля його автомобіля Audi, припаркованого на узбіччі з увімкненими аварійними сигналами.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на RadioZET.pl.

За словами представниці місцевої поліції Моніки Жимелки, працівники GDDKiA помітили авто та викликали правоохоронців. Поліцейські намагалися реанімувати чоловіка, проте врятувати його не вдалося.

На місці інциденту працюють слідчі під наглядом прокурора. Рух транспорту на ділянці дороги S5 зранку був обмежений - автомобілі пропускали лише однією смугою.

Раніше РБК-Україна розповідало, що у Вроцлаві група українців, серед яких були неповнолітні та дорослі, жорстоко напала на 23-річного українця. Потерпілий потрапив у пастку через фейковий акаунт у соцмережах: підлітки видавалися 16-річною дівчиною та домовилися про зустріч. На місці його побили, поголили голову, нанесли на обличчя нацистську символіку та знімали інцидент на відео.

Правоохоронці кваліфікували напад як кримінальне правопорушення з урахуванням побиття та ідеологічної складової. Троє нападників вже отримали офіційні звинувачення, решта - неповнолітні, вони відповідатимуть перед сімейним судом.

