У Польщі на швидкісній трасі знайшли мертвим українця: що відомо

У понеділок, 6 жовтня, на швидкісній трасі S5 поблизу міста Лешно (Великопольське воєводство, Польща) помер 53-річний громадянин України. Чоловіка без свідомості виявили біля його автомобіля Audi, припаркованого на узбіччі з увімкненими аварійними сигналами.

На місці інциденту працюють слідчі під наглядом прокурора. Рух транспорту на ділянці дороги S5 зранку був обмежений - автомобілі пропускали лише однією смугою.

За словами представниці місцевої поліції Моніки Жимелки, працівники GDDKiA помітили авто та викликали правоохоронців. Поліцейські намагалися реанімувати чоловіка, проте врятувати його не вдалося.

Раніше РБК-Україна розповідало, що у Вроцлаві група українців, серед яких були неповнолітні та дорослі, жорстоко напала на 23-річного українця. Потерпілий потрапив у пастку через фейковий акаунт у соцмережах: підлітки видавалися 16-річною дівчиною та домовилися про зустріч. На місці його побили, поголили голову, нанесли на обличчя нацистську символіку та знімали інцидент на відео.

Правоохоронці кваліфікували напад як кримінальне правопорушення з урахуванням побиття та ідеологічної складової. Троє нападників вже отримали офіційні звинувачення, решта - неповнолітні, вони відповідатимуть перед сімейним судом.