В Польщі розповіли, скільки надійшло Україні допомоги через логістичний хаб в Ясьонці

Польський чиновник під час зустрічі з військовослужбовцями у POLLOG HUB в Ясьонці назвав їх "героями сучасності" країни.

У своїй передріздвяній промові Косіняк-Камиш зазначив, що цей польський хаб "уже багато місяців надає підтримку та допомогу Україні, яка воює".

За словами глави Міноборони Польщі, даний логістичний об'єкт є особливим місцем, через яке надається "надзвичайно важлива" допомога для України.

"Без POLLOG HUB, без вашої участі неможливо було б доставити допомогу, яка надходить із 45 країн світу, неможливо було б зробити 5000 перевезень із 40 000 транспортними засобами та вагонами, які відправили та доставили гуманітарну та матеріальну допомогу, а також таку, що дуже потрібна, тобто військова допомога", - сказав він у зверненні до військових.

Косіняк-Камиш зазначив, що робота з підтримки безпеки хаба була важкою, але дуже необхідною.

Також він зазначив, що багато польських військових не будуть проводити Різдво та Святвечір зі своїми близькими вдома, оскільки мають нести службу "в Польщі, на польсько-білоруському кордоні, коли захищатимуть нашу безпеку, у підрозділах, дислокованих по всій країні", а також у хабі в Ясьонці.

Захист польського логістичного хабу допомоги Україні

Нагадаємо, 20 грудня в Генштабі ЗС Польщі розповіли, що у Жешуві розгорнули системи протиповітряної оборони NASAMS та винищувачі F-35 для захисту логістичного центру допомоги Україні.

Перед тим повідомлялося, що союзники по НАТО вирішили перекинути в Польщі більше засобів ППО для захисту логістичного хабу у Жешуві, через який до України йде військова допомога.

Також РБК-Україна писало, що на початку грудня Норвегія пообіцяла передати Польщі винищувачі F-35 і зенітні комплекси NASAMS для захисту логістичного центру.

Крім того, наприкінці листопада Німеччина заявила про готовність перекинути системи ППО Patriot до Польщі для захисту ключового логістичного вузла, що забезпечує доставку матеріалів в Україну. Берлін планує це зробити на початку 2025 року.