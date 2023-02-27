У Польщі розповіли, коли Україна отримає наступну партію танків Leopard
Польща планує передати Україні залишок обіцяних танків Leopard 2 протягом кількох тижнів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова глави канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхала Дворчика у коментарі PAP.
На запитання, коли Україна отримає ще 10 обіцяних танків Leopard, Дворчик відповів: "Незабаром. Підготовку українських екіпажів має завершити. Частина цих танків зараз використовується під час навчання... Це перспектива на кілька тижнів".
Так він розповів, що Варшава незабаром передасть Україні свої танки PT-91 та радянські танки Т-72. За його словами, постачання цих танків є питанням тижнів, "якщо не раніше".
"Вони практично у процесі передачі, тому скоро будуть в Україні", - додав він.
Нагадаємо, минулого тижня Польща передала Україні першу партію танків Leopard 2. Йдеться про чотири одиниці.
Як заявив глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус, Україна, ймовірно, зможе сформувати два батальйони (62 одиниці) німецьких танків Leopard 2 після того, як їх доставлять до країни.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.