У Польщі розповіли, коли Україна отримає наступну партію танків Leopard

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова глави канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхала Дворчика у коментарі PAP .

На запитання, коли Україна отримає ще 10 обіцяних танків Leopard, Дворчик відповів: "Незабаром. Підготовку українських екіпажів має завершити. Частина цих танків зараз використовується під час навчання... Це перспектива на кілька тижнів".

Так він розповів, що Варшава незабаром передасть Україні свої танки PT-91 та радянські танки Т-72. За його словами, постачання цих танків є питанням тижнів, "якщо не раніше".

"Вони практично у процесі передачі, тому скоро будуть в Україні", - додав він.