У Польщі розпочалися найбільші військові навчання Вишеградської групи

На полігоні Нова Демба Підкарпатського воєводства Польщі сьогодні, 4 листопада, розпочалися найбільші військові навчання країн Вишеградської групи (Польща, Чехія, Словаччина та Угорщина) під назвою Puma-2022.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.
Сценарій навчань, які відбуватимуться до 9 листопада, враховує аспекти російської повномасштабної агресії проти України. У військових маневрах беруть участь близько двох тисяч військовослужбовців та близько 300 одиниць військової техніки. У навчаннях також беруть участь війська із Великобританії та США.
Метою навчань є підвищення злагодженості союзницьких військ, а також перевірка здатності планувати, організовувати та проводити тактичні операції у взаємодії із союзниками.
Навчання відбуватимуться вдень та вночі. У навчаннях беруть участь в основному підрозділи бронетанкових та механізованих військ, а також артилеристи, сапери, хіміки та розвідники. Паралельно з Puma-2022 проходитимуть також командно-штабні навчання System-22, Gepard-22 та San-22.
Раніше ми писали, що Азербайджан почав проводити військові навчання своїх сил спецпризначення на кордоні з Іраном на тлі підготовки Тегераном "відплати".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.