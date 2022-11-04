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У Польщі розпочалися найбільші військові навчання Вишеградської групи

Фото: навчання Вишеградської групи стартували у Польщі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На полігоні Нова Демба Підкарпатського воєводства Польщі сьогодні, 4 листопада, розпочалися найбільші військові навчання країн Вишеградської групи (Польща, Чехія, Словаччина та Угорщина) під назвою Puma-2022.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.

Сценарій навчань, які відбуватимуться до 9 листопада, враховує аспекти російської повномасштабної агресії проти України. У військових маневрах беруть участь близько двох тисяч військовослужбовців та близько 300 одиниць військової техніки. У навчаннях також беруть участь війська із Великобританії та США.

Метою навчань є підвищення злагодженості союзницьких військ, а також перевірка здатності планувати, організовувати та проводити тактичні операції у взаємодії із союзниками.

Навчання відбуватимуться вдень та вночі. У навчаннях беруть участь в основному підрозділи бронетанкових та механізованих військ, а також артилеристи, сапери, хіміки та розвідники. Паралельно з Puma-2022 проходитимуть також командно-штабні навчання System-22, Gepard-22 та San-22.

Раніше ми писали, що Азербайджан почав проводити військові навчання своїх сил спецпризначення на кордоні з Іраном на тлі підготовки Тегераном "відплати".

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