ua ru
Ср, 02 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Азербайджан розпочав військові навчання на кордоні з Іраном

Новость на русском →
Середа 02 листопада 2022 16:29
Азербайджан розпочав військові навчання на кордоні з Іраном Ілюстративне фото: Азербайджан почав навчання Сил спецпризначення на кордоні з Іраном (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Азербайджан почав проводити військові навчання своїх Сил спецпризначення на кордоні з Іраном на тлі підготовки Тегераном "відплати".

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Report, про це заявляють у Міноборони Азербайджану.

За даними відомства, у навчаннях також задіяні авіація та артилерійські підрозділи.

"Згідно з планом, на наступних етапах навчань підрозділи спеціального призначення виконають низку завдань у взаємодії з Військово-повітряними силами і підрозділами ракетно-артилерійських військ, що надають їм підтримку", - наводить видання заяву Міноборони.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Саудівська Аравія передала розвіддані США про намір Ірану оголосити їй та Іраку війну.

Після цього в ніч на 2 листопада в мережі почали поширюватися піднятий червоний прапор над однією з іранських мечетей. Відразу ж з'явилися теорії про те, що це "прапор помсти" і Тегеран може оголосити війну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Іран Азербайджан Ближний восток
NEWS
Бахмут і Соледар - в епіцентрі. У Міноборони розповіли про ситуацію на фронті
Бахмут і Соледар - в епіцентрі. У Міноборони розповіли про ситуацію на фронті
DAILY
"Ми не другий Маріуполь". Як живе Нікополь під обстрілами росіян та по сусідству з ЗАЕС
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "Ми не другий Маріуполь". Як живе Нікополь під обстрілами росіян та по сусідству з ЗАЕС