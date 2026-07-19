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У Польщі розкритикували противників допомоги Україні на тлі масованого удару РФ

19:00 19.07.2026 Нд
2 хв
Що сказав польський міністр?
aimg Валерія Абабіна
У Польщі розкритикували противників допомоги Україні на тлі масованого удару РФ Фото: Міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиш (getty images)
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У Польщі після нічного удару РФ по Україні назвали заклики послабити допомогу Києву відірваними від реальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша в X.

Уночі проти 19 липня Росія завдала масованого удару балістичними та крилатими ракетами по Україні - основною ціллю став Київ.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш одразу відреагував на атаку і різко розкритикував тих, хто в самій Польщі виступає проти допомоги Україні.

За його словами, нинішній удар РФ та інформація про підготовку до масштабної російської мобілізації - зайвий доказ хибності закликів скоротити підтримку Києва

"Росія завдала найпотужнішої атаки балістичними та крилатими ракетами по Україні з початку вторгнення та оголошує про підготовку до масштабної військової мобілізації. Це демонструє, наскільки відірвані від реальності голоси, що закликають до послаблення підтримки України або перешкоджання модернізації польської армії", - йдеться в заяві.

Міністр також наголосив, що Варшава робитиме все, аби російські ракети ніколи не досягли польської території.

"Саме тому ми робимо все можливе, щоб російські ракети ніколи не досягли Польщі, а наша безпека ніколи не опинилася під загрозою. Ми не поступимося!" - додав Косіняк-Камиш.

Нагадаємо, уночі проти 19 липня Росія завдала одного з наймасовніших ракетних ударів по Києву. Володимир Зеленський назвав його однією з наймаштабніших балістичних атак на столицю з початку повномасштабної війни.

Тим часом у Польщі триває внутрішня політична дискусія про обсяг допомоги Україні.

На початку липня Косіняк-Камиш відстояв рішення про передачу Києву ракет до систем Patriot попри різку критику з боку президента Кароля Навроцького.

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