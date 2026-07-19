У Польщі розкритикували противників допомоги Україні на тлі масованого удару РФ
У Польщі після нічного удару РФ по Україні назвали заклики послабити допомогу Києву відірваними від реальності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша в X.
Уночі проти 19 липня Росія завдала масованого удару балістичними та крилатими ракетами по Україні - основною ціллю став Київ.
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш одразу відреагував на атаку і різко розкритикував тих, хто в самій Польщі виступає проти допомоги Україні.
За його словами, нинішній удар РФ та інформація про підготовку до масштабної російської мобілізації - зайвий доказ хибності закликів скоротити підтримку Києва
"Росія завдала найпотужнішої атаки балістичними та крилатими ракетами по Україні з початку вторгнення та оголошує про підготовку до масштабної військової мобілізації. Це демонструє, наскільки відірвані від реальності голоси, що закликають до послаблення підтримки України або перешкоджання модернізації польської армії", - йдеться в заяві.
Міністр також наголосив, що Варшава робитиме все, аби російські ракети ніколи не досягли польської території.
"Саме тому ми робимо все можливе, щоб російські ракети ніколи не досягли Польщі, а наша безпека ніколи не опинилася під загрозою. Ми не поступимося!" - додав Косіняк-Камиш.
Нагадаємо, уночі проти 19 липня Росія завдала одного з наймасовніших ракетних ударів по Києву. Володимир Зеленський назвав його однією з наймаштабніших балістичних атак на столицю з початку повномасштабної війни.
Тим часом у Польщі триває внутрішня політична дискусія про обсяг допомоги Україні.
На початку липня Косіняк-Камиш відстояв рішення про передачу Києву ракет до систем Patriot попри різку критику з боку президента Кароля Навроцького.