У Польщі відкрили енергетичний логістичний хаб допомоги для України

Хаб дозволить міжнародним партнерам та приватному сектору спрямовувати допомогу Україні, тоді як ЄС повністю фінансуватиме її транспортування.

"Хаб rescEU використовуватиметься для доставки в Україну електрогенераторів з метою підтримки постачання електроенергії на тлі атак Росії по українській енергоінфраструктурі", - зазначається у пресрелізі.

Для наповнення хабу генераторами ЄС виділив Польщі 114 млн євро. На першому етапі до України буде доставлено 1000 нових генераторів - вони доповнять 1400 генераторів та мільйони одиниць енергетичного обладнання, вже наданих у межах Механізму цивільного захисту ЄС.

"Відкриваючи новий енергетичний центр rescEU для інших донорів, ми можемо допомогти збільшити енергетичні пожертви для України в її найгіршу годину. Я хочу подякувати Польщі за активізацію та лідерство. З першого дня війни ми працювали рука об руку з польською владою, щоб забезпечити швидку та організовану доставку життєво необхідної допомоги з усієї Європи в Україну", - зазначив Янез Ленарчіч.

With PM @MorawieckiM in Komorowo, opening a new EU logistical hub for energy emergency supplies to .



As Russia continues to deliberately attack civilian targets,

this #rescEU reserve hosted by Poland is becoming the emergency energy lifeline to Ukraine.#StandWithUkraine pic.twitter.com/3GzRdbN6Mm