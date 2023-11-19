UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Польщі розбився автобус з українцями. ЗМІ повідомляють про жертв

Фото: у Польщі розбився автобус з українцями (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Автобус з українцями потрапив у ДТП на території Польщі. Внаслідок аварії загинули дві жінки та дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на In Poland.

За даними журналістів, ДТП сталася в неділю, 19 листопада, близько 4:30 біля Грубешова (Люблінське воєводство). Відомо, що автобус раптово з’їхав ліворуч і врізався в дерево на узбіччі.

В автобусі були 10 осіб, всі громадяни України. Внаслідок аварії загинули двоє жінок і шестирічна дитина. Їх намагалися реанімувати, але медики не змогли врятувати їх. Решту пасажирів доставили до лікарні.

Наразі причини смертельної ДТП не встановлено.

 

Фото: у Польщі розбився автобус з українцями (Gazeta Wyborcza)

Нагадаємо, 25 серпня поблизу міста Латізана на трасі A4 на півночі Італії сталася ДТП. Автобус з українськими туристами зіштовхнувся з польською фурою. Внаслідок аварії постраждали четверо українців.

Також у Туреччині зіштовхнулися туристичний мікроавтобус та вантажівка. Внаслідок аварії загинув водій та гід - громадянка України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТППольщаАвария