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В Польше разбился автобус с украинцами. СМИ сообщают о жертвах

Фото: в Польше разбился автобус с украинцами (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Автобус с украинскими попал в ДТП на территории Польши. В результате аварии погибли две женщины и ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на In Poland.

По данным журналистов, ДТП произошло в воскресенье, 19 ноября, около 4:30 возле Грубешова (Люблинское воеводство). Известно, что автобус внезапно съехал влево и врезался в дерево на обочине.

В автобусе находились 10 человек, все граждане Украины. В результате аварии погибли две женщины и шестилетний ребенок. Их пытались реанимировать, но медики не смогли спасти их. Остальные пассажиры были доставлены в больницу.

Пока причины смертельного ДТП не установлены.

 

Фото: в Польше разбился автобус с украинцами (Gazeta Wyborcza)

Напомним, 25 августа вблизи города Латизана на трассе A4 на севере Италии произошло ДТП. Автобус с украинскими туристами столкнулся с польской фурой. В результате аварии пострадали четверо украинцев.

Также в Турции столкнулись туристический микроавтобус и грузовик. В результате аварии погиб водитель и гид - гражданка Украины.

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