У Польщі пройшов наймасштабніший парад із демонстрацією передової авіації НАТО

Нові звання та учасники параду

Святкування Дня польської армії охопило всю країну, а його кульмінацією став парад уздовж варшавської вулиці Віслострада та військово-морська частина у Гдині.

Перед початком урочистостей президент Польщі вручив генеральські погони 21 офіцеру. Другу зірку та звання генерал-майора отримав командувач Сил кіберзахисту Маріуш Хмелевський, а бригадним генералом став командир 1-ї Варшавської бронетанкової бригади Ренарт Скшипчак.

Серед почесних гостей заходу був визволений з білоруського ув'язнення активіст польської меншини Анджей Почобут.

Окрім польських підрозділів, парадними колонами пройшли військові США, Британії, Канади, Хорватії, Румунії, а також Французький Іноземний легіон та воїни Польсько-литовсько-української бригади з Любліна.

Авіашоу та важка техніка

Авіаційна частина параду включала гелікоптери AW149 і Apache, винищувачі F-16 та найновіші F-35, перший з яких країна отримала у травні.

Разом із польськими пілотами у небі пролетіла авіація союзників НАТО - німецькі Eurofighter Typhoon та транспортники A400M.

На землі глядачам продемонстрували сучасні зразки озброєння:

Бронетехніка та артилерія - бойові машини піхоти Borsuk, бронетранспортери Rosomak, танки Leopard 2PL, K2 та Abrams, а також сау K9, Krab і реактивні системи HIMARS.

Системи ППО - пускові установки Patriot, Pilica+ та комплекси Poprad.

Безпілотники - розвідувальні та ударні комплекси Gladius, FlyEye, FT-5, Warmate і Wizjer.

Морський парад у Гдині

Паралельно у акваторії Гданської затоки пройшов військово-морський парад. У ньому взяли участь фрегати класу Oliver Hazard Perry, корвет "Кашуб", мінні мисливці та десантні кораблі.

У повітрі над морем маневрували літаки Bryza, гелікоптери AW101 та літак далекого радіолокаційного виявлення Saab 340 AEW&C.

День Збройних Сил Польщі

День польського війська відзначається щороку 15 серпня на честь перемоги у Варшавській битві 1920 року. Тоді польські війська зупинили та розгромили наступ більшовицьких окупантів під столицею.