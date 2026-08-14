Маск виконав вимоги Польщі після погроз не платити за Starlink
Польща повертається до європейської зони роумінгу Starlink - конфлікт із SpaceX довкола нових правил для польських користувачів вичерпано.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дописи глави МЗС Польщі Радослава Сікорського та віцепрем'єра Януша Цешинського в соцмережі X.
Радослав Сікорський подякував Ілону Маску за те, що той визнав неприпустимість дискримінації польських громадян як членів Євросоюзу.
"Дякую, @elonmusk, за визнання того, що Польща є членом Європейського Союзу, і її громадяни не можуть зазнавати дискримінації", - написав Сікорський.
Віцепрем'єр і міністр цифрових технологій Януш Цешинський підтвердив, що Польща повертається до європейської зони Starlink.
Фото: Список країн зони Starlink, включно з Польщею (x.com/jciesz)
"Іноді, замість того щоб писати погрози в X, варто написати людям, які допомагали керувати Starlink у 2022 році", - зазначив Цешинський.
Нагадаємо, напередодні у Польщі пригрозили переглянути витрати на Starlink - близько 50 млн доларів на рік.
Причиною став конфлікт довкола нових правил роумінгу: за оновленими умовами Starlink Польщу виключили із загальної європейської зони, яка охоплює понад 30 країн.
Ситуація напряму стосувалася й України - Польща з початку повномасштабної війни передала їй понад 29 000 терміналів Starlink та продовжує фінансувати їхню роботу.